عجز 8 ملايين ريال في نادي التعاون

المواطن - مروة نبيل

عقد نادي التعاون، مساء أمس الثلاثاء، الجمعية العمومية غير العادية لمنافسات الموسم الرياضي 2020/ 2021.

عمومية نادي التعاون:

وحضر الجمعية العمومية الغير عادية لنادي التعاون، مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الرياضة.

وبدأت الجمعية العمومية بكلمة ترحيبية من رئيس النادي، سعود بن أحمد الرشودي، وتم بعد ذلك قراءة جدول الأعمال واعتماده، وعرض تقرير مجلس الإدارة (ملخص التقرير السنوي).

كما تم عرض البيانات المالية بعد مراجعتها وتدقيقها من مدقق الحسابات، وشهادة البيانات المالية الإيرادات والمصروفات والمركز المالي والالتزامات المالية.

وبلغت إيرادات نادي التعاون خلال السنة المالية 87 مليون و749 ألف و552 ريال، فيما وصلت المصروفات إلى 96 مليون و492 ألف و798 ريال، لتكون قيمة العجز المالي 8 ملايين و743 ألف و246 ريال.

سعود الرشودي رئيسًا:

وفي السياق ذاته، أصبح سعود الرشودي رئيسًا لمجلس إدارة نادي التعاون رسميًّا، لمدة 4 سنوات قادمة من 2021 وحتى عام 2025 بالتزكية، حيث إنه الوحيد الذي تقدم للرئاسة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

التعاون هذا الموسم:

ولعب سكري القصيم ضد النصر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفشل في الحفاظ على تقدمه بهدف ليخسر بثلاثية في الوقت القاتل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، حيث فشل في تحقيق أي فوز، واكتفى بالتعادل في مباراة وخسارة مواجهتين.

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