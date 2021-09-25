عرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في وكالة الاتصال والشؤون الإعلامية، فيلم “جيل الرؤية” في عدد من صالات السينما في المملكة العربية السعودية والقنوات الفضائية، وذلك تزامنًا مع اليوم الوطني (91).

وأوضح الوكيل المساعد للاتصال والشؤون الإعلامية، سلطان بن سعود المسعودي، أن الفيلم سيعرض على مدار ثلاثة أيام، في صالات السينما في مدينة الرياض وجدة والدمام، بالإضافة إلى القنوات الفضائية.

رؤية 2030:

وبين أن فكرة الفيلم مستلهمة من رؤية المملكة 2030، إذ يعبر عن تعاقب أبناء الوطن في خدمة ضيوف الرحمن، وإشارة لجيل الرؤية القادم في بناء هذا الوطن العظيم.

استثمار وسائل الاتصال:

وتقدم المسعودي بالشكر للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على دعمه غير المحدود لكافة الأعمال الإعلامية بالرئاسة، مؤكدًا أنه حريص على إيصال رسالة الحرمين للعالم أجمع من خلال استثمار وسائل الاتصال بشكل فاعل ومؤثر.