عرض قناة SSC بتقنية SD لمشاهدة دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أعلنت قنوات SSC- قبل قليل- عن عرض مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين بالمجان بتقنية SD خلال الفترة المقبلة.

وذكرت شركة الرياضة السعودية، عبر حسابها في “تويتر”، أنه بإمكان عشاق دوري المحترفين السعودي متابعة مباريات المسابقة مجانًا عبر قنوات SSC بتقنية SD خلال الفترة المقبلة.

مباريات الجولة الرابعة تعود بعد توقف دام 14 يومًا:

وتُفتتح مباريات الجولة الرابعة من دوري المحترفين غدًا السبت، بإقامة مباراتين وهما “ضمك ضد الفيصلي، الاتحاد ضد أبها”، وذلك بعد توقفها خلال المدة الماضية لمشاركة المنتخب السعودي في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، التي يتصدّرها الأخضر مناصفة مع أستراليا بتحقيقهما 6 نقاط من فوزين.

موعد مباراتي الغد بـ دوري محمد بن سلمان:

وستنطلق مباراة ضمك والفيصلي في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها.

بينما يلعب الاتحاد في نفس اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مع نظيره أبها، في تمام الساعة 8:35 بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدّر فريق الفيحاء الترتيب العام لـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بـ7 نقاط، بفارق الأهداف عن الهلال “حامل اللقب”، والنصر ثالثًا بـ6 نقاط بفارق الأهداف عن الاتحاد “الرابع”، والرائد “الخامس”.

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