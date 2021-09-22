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عرض مرئي يُجهز الهلال للشباب
ضمن منافسات دوري المحترفين

عرض مرئي يُجهز الهلال للشباب

2021/09/22
الساعة 12:07 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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عرض مرئي يُجهز الهلال للشباب جانب من المران - المصدر @Alhilal_FC
المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم، تدريباته الجماعية، مساء أمس  الثلاثاء، استعدادًا لمباراة الشباب المقبلة.

الهلال يواصل الاستعداد:

وعقد المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم اجتماعًا مرئيًّا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتصحيح الأخطاء قبل مباراة الشباب، قبل بداية المران، ثم فرض مناورة على جزء من الملعب.

الهلال
جانب من المران – المصدر @Alhilal_FC

على الجانب الآخر، وصل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، محمد البريك وناصر الدوسري برنامجيهما التأهيليين، فيما حرص رئيس مجلس الإدارة، فهد بن نافل على متابعة الحصة التدريبية.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، مشاركة النجم سلمان الفرج، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، لتتأكد جاهزيته لمواجهة الشباب.

سلمان الفرج
سلمان الفرج – المصدر @Alhilal_FC

الشباب يستضيف الهلال:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة بنادي الشباب ضد الزعيم، يوم الخميس المقبل عند الساعة 8:25 مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، فيما يقع الزعيم في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ولكنه خاض مواجهة أقل.

الشباب
لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب – المصدر spl


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