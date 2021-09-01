عسكري كويتي يطلق النار على شخص رفض تفتيش مركبته

المواطن - متابعة

أطلق عسكري كويتي النار على شخص حاول الاعتداء عليه بعدما رفض توقيفه لتفتيش مركبته بعد الاشتباه به بحسب ما أكدت وزارة الداخلية في الكويت.

حالة دفاع عن النفس

وقالت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية إن النيابة العامة تتولى التحقيق في قضية وفاة شخص جراء إطلاق عسكري النار عليه بتيماء دفاعًا عن نفسه بعد تهجم شخص عليه.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن العسكري أطلق النار دفاعًا عن نفسه بعد أن تهجم الشخص عليه أثناء تأدية واجبه باستيقاف مركبة تم الاشتباه بها.

مواد مخدرة وأدوات تعاطيها

وأفادت أنه عثر على مواد مخدرة وأدوات تعاطيها في المركبة التي كان يستقلها وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للوقوف على ملابسات القضية.

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