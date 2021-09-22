يهدف الفريق الكروي الأول بنادي الشباب لكسر عقدته أمام الهلال وإنهاء المعاناة التي عانها أمام جاره التي استمرت في آخر 7 سنوات، وذلك عند لقاء الفريقين في قمة مباريات الجولة السادسة جولة “هي لنا دار” ضمن منافسات كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين، غدًا الخميس.

الشباب يعاني بآخر 7 سنوات:

ولم يتمكن الليث من الفوز على الهلال في آخر 7 سنوات حيث يعود آخر انتصار إلى شهر أكتوبر 2014 حينما فاز بهدف نظيف سجّله لاعبه الكوري الجنوبي بارك تشوو يونغ.

ولدى نادي الهلال سجل رائع في مبارياته أمام الشباب منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008- 2009 حيث واجهه 26 مرة، حقق الانتصار في 14 مباراة وخسر 4 مباريات فقط، وتعادلا في 7 مباريات.

الهلال يفوز بخماسية في آخر مواجهة:

وكانت آخر مواجهة جمعتهما الموسم الماضي في دوري المحترفين انتهت بفوز الهلال بنتيجة 5/ 1 على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب وهي التي قربت أزرق العاصمة من اللقب.

ويتواجد الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال في صدارة ترتيب هدّاف الديربي بتسجيله 6 أهداف، بينما يُعد المهاجم ناصر الشمراني أكثر اللاعبين تسجيلًا في مرمى الهلال بتسجيله 3 أهداف، وأيضًا نجح بتسجيل هدفين في شباك الشباب بعد انتقاله للهلال موسم 2013- 2014.

وتنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة والنصف إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة غدًا.