نجح باحثون في بريطانيا، في التوصل إلى نتيجة طبية جديدة حول إمكانية معالجة تغير أو فقدان حاسة الشم لدى المصابين بفيروس كورونا، باستخدام “فيتامين أ”.

علاج فقدان حاسة الشم:

ويعمل الباحثون بجامعة “إيست أنغليا” البريطانية، على تجربة هذا الأمر عبر تقديم قطرات من “فيتامين أ” لبعض المرضى المتطوعين، حيث يتطلب على هؤلاء المرضى شم الروائح القوية مثل رائحة البيض الفاسد، والورود حتى يمكن اختبار صحة ما توصل إليه الباحثون.

وتهدف التجارب الحالية إلى معرفة مدى وجود زيادة في حجم ونشاط مسارات الرائحة التالفة في أدمغة المرضى، بعد علاجهم باستخدام قطرات “فيتامين أ” في الأنف.

مراجعة نشاط الدماغ:

وتبحث الدراسة في التغييرات بحجم البصلة الشمية التي توجد فوق الأنف، إلى جانب مراجعة النشاط في مناطق الدماغ المرتبطة بالتعرف على الروائح.

ويحتوي عدد من منتجات الألبان وبعض الخضراوات على هذا الفيتامين القابل للذوبان في الدهون.