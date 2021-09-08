علماء يطورون طرقًا جديدة للحفاظ على الطعام غير تجميدها

المواطن - متابعة

كشفت دراسة حديثة بين وزارة الزراعة الأمريكية وعلماء جامعة كاليفورنيا، أن هناك طريقة لتخزين الأطعمة في حاويات صلبة مصنوعة من البلاستيك أو المعدن ومملوءة بسائل خاص تضمن حفظ الأغذية بطريقة آمنة وسليمة على خلاف تجميد الطعام الذي يؤثر على جودته.

تناولت قناة “الغد”، في تقرير مصور لها، أن الدراسة أشارت إلى أن هذه الطريقة تقلل استهلاك الطاقة وكذلك انبعاثات الكربون، وهي طرق جديدة لحفظ الطعام، دون الحاجة لاستخدام الثلاجات.

خفض استخدام الطاقة:

وحسب العلماء الطريقة الجديدة ستؤدي إلى خفض استخدام الطاقة بما يصل إلى 6.5 مليار كيلو وات في الساعة كل عام، كما يمكن استخدامها في تخزين الأطعمة التي يصعب تجميدها مثل الطماطم والكرز والبطاطا.

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