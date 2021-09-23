تمكن المدافع علي البليهي لاعب الفريق الأول بنادي الهلال من إحراز هدف التعادل في شباك نادي الشباب، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رأسية علي البليهي لا تُخطئ المرمى

وسجل البليهي هدف الزعيم بالدقيقة الـ70 من ضربة رأسية متقنة، بعدما كان الشباب متقدمًا بهدفين لهدف، ليُنقذ الزعيم من الخسارة.

الهلال لا يستسلم

وكان النيجيري إيجالو سجل هدف التقدم لـ الشباب ثم تعادل الفرنسي جوميز من ركلة جزاء للزعيم، ثم سجل هتان باهبري الهدف الثاني لـ الليث ثم تعادل البليهي للزعيم.

يذكر أن المباراة تُقام بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.