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علي النخلي يتأهل لسباق 200م في دورة الألعاب البارالمبية

علي النخلي يتأهل لسباق 200م في دورة الألعاب البارالمبية

2021/09/03
الساعة 4:23 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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علي النخلي يتأهل لسباق 200م في دورة الألعاب البارالمبية علي النخلي
المواطن ـ إسلام البشبيشي

‏تأهل العداء السعودي علي النخلي لنهائي سباق 200م بعد أن حل رابعًا في مجموعته، ضمن التصفيات الأولية بمنافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب البارالمبية.

واستطاع العداء السعودي أن يتأهل إلى النهائي، بعد أن أنهى السباق بزمن 23.35 ثانية، والذي يعتبر رقمًا شخصيًا جديدًا له.

علي النخلي يتأهل لسباق 200م في دورة الألعاب البارالمبية - المواطن

وسيشارك العداء السعودي على النخلي، غدًا السبت في النهائي عند الساعة 04:27 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

البعثة السعودية في بارالمبياد طوكيو:

وتُشارك السعودية في منافسات بارالمبية طوكيو 2020 بـ7 رياضيين، وهم؛ عبدالرحمن القرشي وفهد الجنيدل “كراسي متحركة”، النخلي “جري”، حسن دوشي “الوثب الطويل”، سارة الجمعة “دفع الجلة”، مريم المريسل “كرة طاولة” وأحمد شربتلي “فروسية”.


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