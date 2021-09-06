عملية معقدة ومتقدمة جدًّا لتبديل الصمام الميترالي لمريض في حائل

المواطن - واس

أجريت اليوم عملية قلب ناجحة لتبديل الصمام الميترالي بالمناظير لمريض دون الحاجة لفتح الصدر بالطريقة التقليدية في مركز القلب بمستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل.

عميلة معقدة:

وتعد هذه العملية من العمليات المعقدة والمتقدمة جدًا، التي تسهم في تماثل المرضى بشكل أسرع، و تقلل من المضاعفات المصاحبة لعمليات فتح الصدر بحول الله.

وتأتي هذه العمليات الجراحية المتقدمة في مركز القلب بمستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل ضمن مخرجات ومبادرات اتفاقية الشراكة مع مستشفى الملك فيصل التخصصي وتجمع حائل الصحي، التي رعاها سمو أمير منطقة حائل ومعالي وزير الصحة في وقت سابق، مما أسهم في تطور المركز ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية بمنطقة حائل، وخفض أعداد الإحالات الطبية للمدن الرئيسة ، إضافة إلى استقبال بعض الحالات من المناطق الأخرى القريبة.

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