عوامل تقرب زيدان من تحقيق حلمه الكبير

المواطن ـ إسلام البشبيشي

اقترب زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، من تحقيق حلمه الكبيرة الذي يراوده منذ أن بدأ مسيرته التدريبية في عالم الساحرة المستديرة.

زيدان الذي لا يشغل أي منصب في الفترة الحالية، منذ رحيله عن تدريب ريال مدريد بعد نهاية الموسم الماضي، عقب الفشل في الحصول على أي ألقاب.

الجماهير تقرب زيدان من تدريب “الديوك”:

وبحسب التقارير الصحفية فإن هناك مطالبات جماهيرية بإقالة ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، من منصبه، على خلفية النتائج السلبية الأخيرة لمنتخب الديوك، وتعيين زيدان بدلًا منه.

وتربط الجماهير؛ بين رفض زيدان العودة للتدريب منذ رحيله عن ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي، وانتظاره لمهمة العمل كمدير فني لمنتخب بلده، لاسيما أن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي السابق، أكد أن هذا حلمه.

رقم سلبي للمنتخب الفرنسي:

ووفقًا لشبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن منتخب فرنسا بقيادة ديدييه ديشان المدير الفني، سقط في فخ التعادل للمرة الخامسة على التوالي خلال الفترة الماضية، وتعتبر هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يسقط فيها “الديوك” في هذا الرقم السلبية، لذا فمن الممكن أن يكون زيدان قريبًا من الوصول إلى القيادة الفنية للمنتخب “الديوك”.

وعمل زيدان مدربًا لولايتين مع ريال مدريد، الأولى من 2016 إلى 2018 وحقق خلالها 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا ولقبا لليجا ولقبا للسوبر الإسباني ولقبين للسوبر الأوروبي ومثلهما لكأس العالم للأندية، ثم من 2019 إلى 2021 وحقق لقبا لليجا.

يذكر أن ديشامب يقود فرنسا منذ عام 2012، حيث قاد المنتخب لنهائي كأس أمم أوروبا 2016، قبل تحقيق كأس العالم 2018.

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