عوامل تُقرب الأخضر من تجاوز عقبة عمان

المواطن - مروة نبيل

تأمل الجماهير في مواصلة تألق الأخضر بمنافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، وتحقيق الفوز أمام منتخب عمان الأول لكرة القدم.

عوامل تؤكد تفوق الأخضر:

وأشاد النقاد الرياضيون في برنامج “أكشن مع وليد”، بمستوى منتخب السعودية الأول لكرة القدم قبل مواجهة عمان، مؤكدين أن الأخضر يضم لاعبين على مستوى أفضل، وتمنوا حصده للثلاث نقاط والاقتراب من حلم التأهل إلى مونديال 2022.

وقال طارق النوفل: “متفائل جدًّا لمباراة اليوم.. عناصريًّا نحن أفضل.. ولو حضرت روح الأخضر ما يوقفه شيء، ومن أهم عوامل الفوز والتأهل هي الاستقرار والتركيز .. لا يجب أن يتم الحكم على البدايات، ومتأكد أن عمان لن تكون أمامنا مثلما كانت أمام اليابان”.

وتابع سامي الحريري: “فوز الأخضر على عمان بنسبة 8 من 10، ويجب ألا نحمل لاعبينا أكثر من طاقتهم .. ومنتخبنا يتميز بامتلاك لاعبين عندهم حلول .. ويجب أن نخفف الضغط على المنتخب .. انتقدوا لكن بقلب أخضر”.

وأضاف عماد السالمي: “متفائل بالنسبة لمباراة اليوم.. ويجب أن يتعامل مع هذه المباريات كثلاث نقاط.. ويجب الحصول على نقطة كأسوأ الاحتمالات، وفوز الأخضر أمام عمان سيكون خطوة كبيرة لتأهلنا .. ستقابل منتخب بمعنويات عالية وأرقام كبيرة .. وبإذن الله سنعود بالثلاث نقاط”.

السعودية ضد عمان:

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد عمان على ملعب مجمع السلطان قابوس، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، ويدخل المنتخبان المباراة بهدف خطف الثلاث نقاط.

ونجح الأخضر في تحقيق الفوز على منتخب فيتنام الأول لكرة القدم بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022، فيما فجرت عمان مفاجأة كبرى بالفوز خارج ملعبها على اليابان بهدف دون رد.

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