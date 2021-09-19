المواطن - مروة نبيل

طالبت الجماهير النصراوية إدارة النادي، برئاسة مسلي آل معمر، بالتعاقد مع مدرب أولمبيك ليون الفرنسي، رودي غارسيا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للبرازيلي مانو مينيز.

النصر يُقيل مينيز:

وأعلن نادي النصر، مساء اليوم الأحد، عن إقالة المدير الفني البرازيلي مانو مينيز من تدريب الفريق الأول لكرة القدم رسميًّا، وتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتعرض مانو لانتقادات قوية خلال الفترة الماضية، حيث طالب البعض برحيله عقب مواجهة تراكتور في دوري أبطال آسيا 2021، رغم تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل أن تتسبب خسارة الفريق أمام الاتحاد بالأمس في قرار الإدارة بإقالته.

غارسيا مطلب النصراويين:

وأطلقت جماهير النصر هاشتاق غارسيا مطلب النصراويين عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليكون ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية خلال وقت قصير للغاية، نظرًا للتفاعل الكبير.

وقال سليمان الشبرمي: “الرهيب غارسيا بطولة دوري مع نادي ليل الفرنسي.. وقبل موسمين نصف نهائي دوري أوروبا بعز قوة أندية أوروبا.. مدرب يملك فكرًا عظيمًا جدًّا ويستحق تجيبه.. أتركوكم من اللي سبق ودربوا هنا نسبة نجاحهم ما تتجاوز 20%.. هات اللي ينفض غبار العفن اللي صار بالشهور الماضية”.

وعلق ياسر قائلًا: “مدرب كبير هذه النوعيات من المدربين تغيّر الفريق في فترة بسيطة جدًّا.. عندك معترك آسيوي والدوري ما زال طويل وعندك بطولة كأس الملك النصر يحتاج هذا المدرب والتوفيق بيد الله”، وقال عبود: “مدرب كبيير وبيكون تأثيره على الفريق إيجابي.. أمنية”.

وكتب العبدي: “تملك الآن فريق عناصره قوية وكل خانة فيها اثنين أو ثلاثة، ناهيك عن المواهب الموجودة في الفئات السنية.. هذه الثروة تحتاج فقط لمدرب مثل غارسيا يقود مشروع عظيم للسيطرة على البطولات ويبني فريقًا لعقود قادمة.. قدم عرضك براتب ضخم ومشروع ومستحيل يرفضه”.

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