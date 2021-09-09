غرق زورق على متنه 100 راكب في الهند

المواطن - متابعة

أعلنت السلطات المحلية في ولاية آسام الهندية، مساء أمس الأربعاء، غرق زورق كان على متنه نحو 100 راكب بات مصيرهم مجهولًا.

وقال شهود عيان، وفقًا لـ”رويتر”: إن زورقًا يقل نحو 100 راكب غرق في ولاية آسام بشمال شرق الهند بعد اصطدامه بقارب آخر، بحسب “رويترز”.

حادث مأساوي:

غرد رئيس حكومة ولاية آسام عبر “تويتر” قائلًا: “يعتصرني الألم إزاء حادث القارب المأساوي”.

وأضاف: “وجهت إدارة ماجولي وجورهات للشروع في مهمة الإنقاذ على وجه السرعة”.

هذا ولم تكشف السلطات الرسمية الهندية حتى الآن عن عدد ضحايا غرق الزورق.

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