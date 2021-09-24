قالت بيانات موقع غلوبال فاير باور، المتخصص بالشؤون العسكرية، إن مصر والجزائر من أقوى دول العالم التي تمتلك أسطول غواصات، وبحسب القائمة المنشورة فقد جاءت الجزائر في المركز الـ 15 وتلتها مصر في المركز الـ 16 وتمتلك كل منهما 8 غواصات.

الصين تحتل الصدارة عالميًا

واحتلت الصين الصدارة عالميًا، حيث تمتلك 79 غواصة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 68 غواصة، ثم روسيا 64 غواصة، ثم كوريا الشمالية 36 غواصة، إيران 29، كوريا الجنوبية 22، اليابان 20، الهند 17، تركيا 12.

وبعدهم كولومبيا واليونان وبريطانيا وتمتلك كل منهم 11 غواصة، وفرنسا 10، وباكستان 9.

بينما تمتلك كل من أستراليا والبرازيل وألمانيا والنرويج وفيتنام 6 غواصات، وإندونيسيا والبيرو والسويد 5، أذربيجان وكندا والشيلي وتايوان 4، بولندا وجنوب إفريقيا 3.

وذلك في حين أن الأرجنتين وبنغلاديش والإكوادور وماليزيا والبرتغال وإسبانيا وفنزويلا يمتلكون 2، وميانمار غواصة واحدة.

الغواصات سلاح رادع في المياه الإقليمية

وأشار الموقع إلى أن الجيوش تستخدم الغواصات لدعم عمليات القوات الخاصة وأعمال الاستطلاع، كما أن الغواصة الهجومية الحديثة قادرة على هجوم بحري وبري من خلال الوسائل التقليدية والنووية، ولكنها في المقام الأول تستخدم كعنصر رادع في المياه الإقليمية.

وأوضح الموقع أن القائمة التي نشرها لا تعتمد في تقييمها على التمييز بين الأنواع التي تعمل بالطاقة النووية والديزل والكهرباء ولا تأخذ في الاعتبار تصنيف الغواصات (الهجوم التقليدي والهجوم النووي) والعمر وجودة البناء.