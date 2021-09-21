غوغل تستهدف سامسونغ وهواوي بضربة قوية 

المواطن- متابعة

كشفت تسريبات تقنية، أن شركة غوغل تختبر هاتفًا ذكيًا قابلًا للطي باسم باسبورت، وسيدعم نظام التشغيل المستقبلي آندرويد 12.

وحسبما نقل موقع The Verge المتخصص بالأخبار التقنية، فإنه وفقًا للتسريبات، فإن هاتف غوغل القابل للطي، باسبورت، سيدعم شاشتين، تتعطل إحداهما عند طي الهاتف.

موعد طرح هاتف غوغل الجديد

وأكدت التسريبات أن غوغل ستطرح هاتفها الجديد خلال العام الحالي، وسيدمج شاشة عرض أوليد، قياسها 7.6 إنشات، لكن لم تذكر التسريبات أي تفاصيل تقنية تتعلق بالهاتف الجديد، إلا أن بعضها تحدث عن دعم الجهاز للاتصال بشبكات الجيل الخامس.

ومن جهة أخرى، كشفت تقارير موقع 9to5google التقني، إن هناك هاتفًا آخر تعمل عليه Google قد يحمل اسمًا رمزيًا هو جامبوجاك، وهو قد يكون إشارة إلى اسم شطيرة برغر الجبن جامبو جاك من مطعم in The Box، وهو ما يعني ضمنيًا أن الهاتف سوف يطوى مثل شطيرة البرغر، كهاتف غلاكسي زد فليب من شركة سامسونغ الكورية الجنوبية.

Google ينافس سامسونغ وهواوي

ويتوقع أن ينافس هاتف Google عددًا من الأجهزة المماثلة القابلة للطي والتي تنتجها شركات مثل سامسونغ وهواوي.

وكانت شركة Google الأمريكية أطلقت في مطلع شهر سبتمبر الجاري أول إعلان تشويقي لهاتفها الجديد Google Pixel 6 المرتقب.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع ذا فيرج التقني المتخصص أن Google أطلقت مقاطع دعائية وصورًا جديدة رسمية، لهاتفها المرتقب غوغل بيكسل 6، قبل إطلاقه رسميًا خلال شهر سبتمبر.

وأوضحت تسريبات أن هاتف بيكسل 6 سيتمتع بنظم تشغيل ذكية متطورة، بفضل معالجها الجديد تينسور.

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