غوميز عن الجابر وماجد عبدالله: أساطير صنعوا الكرة السعودية

المواطن - مروة نبيل

أعرب مهاجم فريق الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، عن سعادته بلقاء نجم ورئيس الزعيم السابق، سامي الجابر، ونجم النصر والكرة السعودية السابق، ماجد عبدالله.

غوميز سعيد بلقاء الجابر وماجد عبدالله:

ونشر بافيتيمبي غوميز عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة له بصحبة سامي الجابر وماجد عبدالله، كما وجه الشكر لنجم الهلال السابق على النصيحة التي وجهها إليه.

وعلق غوميز قائلًا: “شكرًا لك سامي على تقديمك لي لماجد، كان من دواعي سروري التفاعل مع الأساطير الذين صنعوا تاريخ كرة القدم السعودي.. نصيحتك لي لا تقدر بثمن، أنا ممتن جدًّا؛ لأنني تمكنت من الاستفادة منها”.

سامي الجابر يُعلق:

وفي السياق ذاته، أعاد سامي الجابر نشر تغريدة المهاجم الفرنسي عبر حسابه الخاص على “تويتر”، مبديًا سعادته الكبيرة بهذه المقابلة، وتمنى التوفيق للاعب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وقال سامي الجابر في تغريدة باللغة الإنجليزية: “يسعدني أنك قابلت ماجد عبدالله الذي يتمتع بشخصية رائعة وأنا متأكد أنك سمعت عنه الكثير.. أنا أؤمن بك دائمًا وبقدراتك.. وأتمنى لك كل التوفيق”.

بداية مخيبة:

على الجانب الآخر، خيب بافيتيمبي غوميز آمال جماهير نادي الهلال، حيث لم يظهر بالمستوى المتوقع مع الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، على عكس المواسم الماضية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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