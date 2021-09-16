غوميز وأبو بكر يُنافسان على أجمل هدف في آسيا

المواطن - مروة نبيل

يُنافس مهاجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز ونجم النصر، الكاميروني فينسنت أبو بكر على جائزة أجمل هدف ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

أجمل هدف في دور الـ16

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل قليل، عن اختيار 5 أهداف تُنافس على الأجمل في دور الـ16، على أن يستمر تصويت الجماهير حتى مساء يوم الأحد المقبل.

ومع غوميز وفينسنت أبو بكر يُنافس على جائزة أجمل هدف، كل من؛ لاعب ناغويا غرامبوس، جايكوب سفيرجوك ضد دايغو، نجم بيرسبوليس، مهدي ترابي أمام الاستقلال الطاجيكي، ولاعب باثوم يونايتد، تيراسيل دانغدا ضد جيونبوك هيونداي موتورز.

غوميز وأبو بكر يتنافسان

وقال الاتحاد الآسيوي عن المهاجم الهلالي: “سجل الفرنسي بافيتبمبي غوميز هداف نسخة عام 2019 هدفه الرابع في البطولة هذا العام، وذلك خلال المباراة أمام الاستقلال الإيراني، عندما وصلته تمريرة القادم الجديد ماثيوس بيريرا ليسدد من فوق الحارس حسين حسيني”.

وتابع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقريره: “في غياب المهاجم المميز عبدالرزاق حمدالله حمل القادم الجديد فينسنت أبو بكر مهمة قيادة هجوم النصر السعودي في المباراة أمام تراكتور الإيراني، وقد نجح اللاعب في إنجاز المطلوب بعدما سجل هدف الفوز، حيث تلقى تمريرة تاليسكا وسدد بهدوء من فوق الحارس”.

ومن المقرر أن يتم سحب قرعة الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا 2021، يوم غد الجمعة، وذلك في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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