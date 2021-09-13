غوميز يستعيد بريقه في دوري أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

ظهر الفرنسي بافيتيمبي غوميز بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الاستقلال في دوري أبطال آسيا 2021.

الهلال يتأهل لربع النهائي:

وانتهت مباراة الهلال ضد الاستقلال التي أُقيمت على إستاد زعبيل في الإمارات، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بفوز الزعيم بهدفين دون رد، ليخطف أولى بطاقات التأهل إلى ربع النهائي.

وسيطر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على أحداث المباراة، وتمكن من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 39 عن طريق الفرنسي بافيتيمبي غوميز، قبل أن يُعزز تقدمه في الدقيقة 56 عن طريق سالم الدوسري.

غوميز يخطف الأنظار في دوري أبطال آسيا:

ورفع غوميز رصيده إلى 18 هدفًا في بطولة دوري أبطال آسيا التي يُشارك فيها للنسخة الثالثة، وذلك منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في أغسطس عام 2018.

ونجح المهاجم الفرنسي في تسجيل 4 أهداف خلال 6 مباريات خاضها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري أبطال آسيا موسم 2018/ 2019، قبل أن يحرز 10 هداف في 12 لقاء.

وسجل بافيتيمبي غوميز 4 أهداف خلال 7 مباريات خاضها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري أبطال آسيا النسخة الحالية، ويطمح في مواصلة التألق وقيادة الزعيم لحصد اللقب والمنافسة على لقب الهداف.

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