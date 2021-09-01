فايزر تعلن موعد إتاحة لقاح كورونا للأطفال

المواطن - متابعة

توقع الدكتور سكوت غوتليب أن يقوم منظمو الأدوية الأميركيون بتوفير لقاح فايزر للاستخدام الطارئ للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا في أواخر الخريف أو أوائل الشتاء هذا العام.

سيناريو محسن:

وقال الرئيس السابق لإدارة الغذاء والدواء وعضو مجلس إدارة شركة فايزر الحالي إن مثل هذا الجدول الزمني يمثل “سيناريو محسن”، موضحاً أن انتشار متحور دلتا قد يضغط على المنظمين للعمل بسرعة أكبر.

التجارة متاحة في سبتمبر:

وأضاف عضو مجلس إدارة شركة Pfizer إن البيانات من تجارب لقاحات الشركة للأطفال في تلك الفئة العمرية “يجب أن تكون متاحة في سبتمبر” ، ثم يتم تقديمها إلى إدارة الغذاء والدواء في ذلك الشهر.

وقال غوتليب: “من المحتمل ألا يتم تقديم الطلب حتى وقت ما في أكتوبر”.

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