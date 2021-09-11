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فايز المالكي عن مهابيل السناب : توقفوا عن كشف أسرار البيوت
حذر الآباء والأمهات من التغافل عن أبنائهم

فايز المالكي عن مهابيل السناب : توقفوا عن كشف أسرار البيوت

2021/09/11
الساعة 4:38 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فايز المالكي عن مهابيل السناب : توقفوا عن كشف أسرار البيوت
المواطن - الرياض

واصل الفنان فايز المالكي انتقاده لما يقدمه البعض عبر تطبيق السناب الشات إلى الحد الذي وصل بالبعض إلى نشر أسرار البيوت والكشف عن أجسامهم بغرض الحصول على المتابعين.

وقال المالكي خلال استضافته في برنامج بالمختصر : إننا نقضي الكثير من الوقت على التطبيقات، مشيرًا إلى أنه شخصيًا يقضي حوالي 8 ساعات في اليوم عبر تطبيقات التواصل محذرًا في الوقت ذاته الآباء والأمهات من التغافل عن أبنائهم عبر مواقع التواصل.

فرض الرقابة على السناب

وانتقد المالكي كشف أسرار البيوت وما بداخله والأغراض الشخصية عبر مقاطع السناب وطالب بفرض رقابة أشد على مشاهير التواصل، مشيراً إلى أن هذا التطبيق ليس لعرض الأجساد وللتطاول على الناس والدخول في أعراض الناس ولكن لتصوير اليوميات بشكل جميل.

وكان المالكي كتب في تغريدة سابقة :” وش سالفة مهابيل سناب الطلاق صار علني وش هالمسخرة فضايح ببعضهم والله شيء مؤلم استروا أنفسكم ما كتب الله تستمر حياتكم خلاص ما له داعي الفضايح وقلة الأدب”.


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