فايز المالكي عن مهابيل السناب : توقفوا عن كشف أسرار البيوت

المواطن - الرياض

واصل الفنان فايز المالكي انتقاده لما يقدمه البعض عبر تطبيق السناب الشات إلى الحد الذي وصل بالبعض إلى نشر أسرار البيوت والكشف عن أجسامهم بغرض الحصول على المتابعين.

حضور مميز للأخ والصديق الغالي فايز المالكي @fayez_malki في برنامج بالمختصر @belmokhtasartv

أبوراكان أيقونة العمل الاجتماعي والخيري والإنساني.

pic.twitter.com/b4ApIam1Yc — محمد سعود (@mohamdsaud) September 10, 2021

وقال المالكي خلال استضافته في برنامج بالمختصر : إننا نقضي الكثير من الوقت على التطبيقات، مشيرًا إلى أنه شخصيًا يقضي حوالي 8 ساعات في اليوم عبر تطبيقات التواصل محذرًا في الوقت ذاته الآباء والأمهات من التغافل عن أبنائهم عبر مواقع التواصل.

فرض الرقابة على السناب

وانتقد المالكي كشف أسرار البيوت وما بداخله والأغراض الشخصية عبر مقاطع السناب وطالب بفرض رقابة أشد على مشاهير التواصل، مشيراً إلى أن هذا التطبيق ليس لعرض الأجساد وللتطاول على الناس والدخول في أعراض الناس ولكن لتصوير اليوميات بشكل جميل.

وكان المالكي كتب في تغريدة سابقة :” وش سالفة مهابيل سناب الطلاق صار علني وش هالمسخرة فضايح ببعضهم والله شيء مؤلم استروا أنفسكم ما كتب الله تستمر حياتكم خلاص ما له داعي الفضايح وقلة الأدب”.

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