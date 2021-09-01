فتح باب الترشيح لـ جائزة الملك فيصل العالمية

المواطن - واس

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل فتح باب الترشيح للدورة الخامسة والأربعين 2023م، في أفرع الجائزة الخامسة.

أفرع جائزة الملك فيصل:

وأوضح الأمين العام لجائزة الملك فيصل، الدكتور عبدالعزيز السبيل، أن لجان الجائزة تحدد كل عام موضوعًا علميًا لكل جائزة من الجوائز الأربع، حيث تم تحديد موضوعات لهذه الدورة شملت، جائزة الدراسات الإسلامية “العمارة الإسلامية”، وجائزة اللغة العربية والأدب: “السرد العربي القديم والنظريات الحديثة”، وجائزة الطب ” الأوبئة وتطوير اللقاحات”، وجائزة العلوم: “الكيمياء”.

وبين أن جائزة خدمة الإسلام، تعد جائزة تقديرية، وتمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، فكريًا وعلميًا، واجتماعيًا، من خلال أعمال مختلفة، وأنشطة متنوعة، وبرامج ومشروعات، ذات أثر في المجتمع المسلم.

رابط التقديم:

وأشار الأمين العام إلى أن الترشيحات تقبل من الهيئات والمؤسسات والمراكز العلمية والجامعات، ويمتد الترشيح للجائزة حتى نهاية شهر مارس 2022، حيث ستستقبل الجائزة الترشيحات من خلال البريد الجوي، أو البريد الإلكتروني، أو عبر بوابة الترشيح الإلكترونية للجائزة هنا ولمزيد من المعلومات عن الترشيح وشروطه يمكن زيارة موقع الجائزة: هنا.

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