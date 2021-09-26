شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم في ذكرى اليوم الوطني 91 للمملكة تحت شعار “هي لنا دار” وما تضمنه من مشاعر البهجة والفرح والانتماء.

احتفالات اليوم الوطني 91 في القصيم

وقد شارك فرع القصيم بهيئاته ومراكزه في التواجد الميداني والتوعوي بأكثر من خمس وثلاثين دورية خلال إجازة اليوم الوطني بالتعاون مع الجهات الأمنية بالمنطقة.

وقد شملت المشاركات التواجد في الأماكن العامة والحدائق والطرقات الرئيسة وأماكن تجمع الناس وبذل النصح بالحكمة والموعظة الحسنة، كما تم توزيع هدايا مخصصة للأطفال ممثلة بإدارة التوعية والتوجيه بالفرع وذلك ابتهاجًا باليوم الوطني.

الجدير بالذكر أن أغلب مباني الهيئات والمراكز التابعة لفرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم قد اكتست بإضاءات اللون الأخضر وتزينت بالأعلام الوطنية والتصاميم المعتمدة تحت شعار (هي لنا دار).

مشاركات ميدانية وتوعوية

وأكّد فضيلة مدير عام فرع القصيم الشيخ خالد بن ناصر بن حميد أن المشاركات الميدانية والتوعوية خلال إجازة اليوم الوطني تحظى بإشراف وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم -حفظه الله- وبمتابعة واهتمام من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.