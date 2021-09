المواطن - متابعة

تكافح فرق إدارة الإطفاء في واشنطن حريقًا نشب في أحد المباني قرب الكونغرس الأمريكي بحسب نبأ عاجل بثته قناة العربية.

Working Fire 7th &D Sts SW. fire on the roof of a hi-rise building under construction. pic.twitter.com/Himy32T2iw

— DC Fire and EMS (@dcfireems) September 16, 2021