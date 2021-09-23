قدم فريق “فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية” التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي مرورا جويا بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية.

مبادرة فرسان الإمارات

وتأتي هذه المبادرة -التي زينت سماء كورنيش أبوظبي بألوان علم المملكة والإمارات- ترسيخا وتتويجا لعلاقات الأخوة والشراكة الإستراتيجية المتجذرة بين البلدين، وتأكيد للعلاقات الصلبة والمتنامية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما.

وشارك الفريق في العروض بـ7 طائرات من نوع “إيرماكي MB339” التي تعد من أفضل الطائرات في أداء الاستعراضات الجوية.

وقاد هذه الطائرات نخبة من الطيارين المحترفين ولهم مشاركات عدة في المهرجانات والفعاليات والمعارض الدولية.