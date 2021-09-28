ألحق فريق شيريف تيراسبول المولدوفي، خسارة تاريخية بنادي ريال مدريد الإسباني بالفوز عليه بثنائية مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ملخص مباراة ريال مدريد وشيريف تيراسبول:

وسجل لفريق شيريف كل من ياخشيبوف وسيباستيان ثيل بالدقيقتين الـ25 والـ90، بينما سجل للريال المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.

وكان الشوط الأول بدأ بضغط قوي هجوميًّا من قبل لاعبي الريال عبر هجمات من النمساوي دافيد ألابا والفرنسي بنزيمة.

وسجل فريق شيريف الهدف الأول عبر اللاعب ياخشيبوف في الدقيقة الـ25 بعد كرة رأسية متقنة لم يتمكن تيبو كورتوا حارس الريال من صدها.

وبحث شيريف عن إضافة الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى.

الفريق المغمور باغت الأعلى تتويجًا بلقب دوري الأبطال:

وفي الشوط الثاني، سجل الفرنسي بنزيمة هدف التعادل من ركلة جزاء للريال بالدقيقة الـ66 احتُسبت بعد سقوط البرازيلي فينسيوس جونيور.

ووسط محاولات من ريال مدريد لإضافة الهدف الثاني، تمكن فريق شيريف من مباغتة الريال ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب سيباستيان ثيل بالدقيقة الـ90 من تصويبة قوية لم يتمكن كورتوا من صدها.

يذكر أن الريال سوف يواجه فريق شاختار دونيتسك الأوكراني في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا يوم 19 أكتوبر المقبل، حيث تُقام المباراة في أوكرانيا.