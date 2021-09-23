أقام النادي السعودي بمدينة برزبن في أستراليا احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني الـ91 في جامعة كوينزلاند، وشهد الحفل عددًا من الفقرات الاجتماعية والشعبية والهدايا المجانية للزوار، وتم خلال الحفل استعراض منجزات المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، ومنجزات المملكة طوال العقود الماضية.

احتفاء المبتعثين بذكرى اليوم الوطني

وأكد منظم الحفل المبتعث فيصل حاكم الشمري أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز؛ يأتي من منطلق تذكير الأنفس والأبناء بالدور الجليل الذي قام به المؤسس في توحيد وبناء هذا البلد العظيم، وترسيخ الاعتزاز بالدين ثم الولاء للمليك للوطن.

وأشار الشمري بأن الحفل شهد حضورًا من جميع الجنسيات الذين أبدوا إعجابهم بثقافة المملكة كعرب ومسلمين وقادة للعالم الإسلامي، وتم توزيع الهدايا والمنشورات الإلكترونية عن المملكة ومضامين رؤية المملكة 2030 في تعميق التطوير والتطور على الزوار.

فعاليات ثقافية

وبين الشمري أن المبتعثين والمبتعثات شاركوا في عدة فعاليات كالخط العربي والإسلامي والخيمة الشعبية وربطها بماضيهم العريق، والتذكير بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، ونبذة عن تعلم الثقافة الإسلامية واللغة العربية والدراسة في السعودية كمنح خارجية.

وقدم الشمري شكره وتقديره للخدمات التي تقدمها سفارة خادم الحرمين الشريفين في أستراليا وكذلك الملحقية الثقافية على دعمهم الدائم للمبتعثين على مدار الساعة وكذلك دور النادي السعودي للطلبة في برزبن على دعمهم هذه الفعالية.