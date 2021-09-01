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فعاليات متنوعة في مهرجان صفري بيشة التاسع
بمشاركة الجهات الرسمية

فعاليات متنوعة في مهرجان صفري بيشة التاسع

2021/09/01
الساعة 2:40 مساءً
- ‎فيالمواطن - عسير, أخبار 13 منطقة, المراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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فعاليات متنوعة في مهرجان صفري بيشة التاسع
المواطن - حسن عسيري - بيشة

انطلق يوم أمس الثلاثاء ٢٣ محرم ١٤٤٣ مهرجان صفري بيشة في دورته التاسعة برعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، حضر حفل الانطلاق والتدشين وكيل إمارة منطقة عسير محمد بن سلطان بن جريس.

 

فعاليات مهرجان صفري بيشة :

ويشمل المهرجان عددًا كبيرًا من الفعاليات المتنوعة بمشاركة العديد من الجهات الرسمية بالمنطقة، وبمشاركة وسائل الإعلام المختلفة حيث يستمر المهرجان حتى يوم السبت القادم ٢٧/١/١٤٤٣.

فعاليات متنوعة في مهرجان صفري بيشة التاسع - المواطن

ويحظى المهرجان بمتابعة وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير حيث يعد المهرجان تظاهرة اقتصادية موسمية محلية، وسط تأكيدات على الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا بمشاركة وزارة الصحة والفرق التطوعية.

 

انطلاق مهرجان صفري بيشة في دورته التاسعة انطلاق مهرجان صفري بيشة فعاليات متنوعة في مهرجان صفري بيشة التاسع - المواطن

فعاليات متنوعة في مهرجان صفري بيشة التاسع - المواطن فعاليات متنوعة في مهرجان صفري بيشة التاسع - المواطن فعاليات متنوعة في مهرجان صفري بيشة التاسع - المواطن فعاليات متنوعة في مهرجان صفري بيشة التاسع - المواطن فعاليات متنوعة في مهرجان صفري بيشة التاسع - المواطن فعاليات متنوعة في مهرجان صفري بيشة التاسع - المواطن


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