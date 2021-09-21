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فعاليات منوعة في مهرجان العقيلات لمزاد الإبل بالقصيم قريبًا
يتضمن مزادًا وعروض الإبل والخيول والصقور

فعاليات منوعة في مهرجان العقيلات لمزاد الإبل بالقصيم قريبًا

2021/09/21
الساعة 5:32 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, الشمالية, حصاد اليوم
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فعاليات منوعة في مهرجان العقيلات لمزاد الإبل بالقصيم قريبًا
المواطن - الرياض

تستعد منطقة القصيم لانطلاق مهرجان العقيلات لمزاد الإبل، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز أمير المنطقة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 29 صفر 1443هـ، بإشراف إمارة منطقة القصيم وأمانة منطقة القصيم وبتنظيم مجموعة سلام البيطرية.

موقع مهرجان العقيلات

ويقع موقع المهرجان بمدينة بريدة على طريق بريدة الأسياح، وتتضمن فعاليات المهرجان مزادًا وعروض الإبل والخيول والصقور وجناح العقيلات وساحة العروض وفعاليات ركوب وحلب الإبل وبرامج ثقافية علمية وعروض السيارات الكلاسيكية ومناطق مخصصة للأسر المنتجة وعربات الأطعمة.


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