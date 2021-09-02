فقدان 5 من البحرية الأمريكية في تحطم طائرة عسكرية

المواطن - متابعة

نشر موقع نيوز الأمريكي خبر سقوط طائرة مروحية عسكرية وعلى متنها 6 جنود من البحرية الأمريكية على ساحل مدينة “سان دييجو” في جنوب ولاية كاليفورنيا.

سقوط طائرة عسكرية:

وأضاف الموقع نقلًا عن البحرية الأمريكية أن المروحية من طراز MH-60S سقطت على بعد 60 ميلًا بحريًّا من شاطئ مدينة “سان دييجو” المطلة على المحيط الهادئ، وقد عُثر على فرد واحد فقط من طاقم الطائرة المنكوبة، في حين لا يزال باقي الطاقم مفقودًا.

عمليات البحث تتواصل:

وقال بيان البحرية الأمريكية: إن الجهود لا تزال مستمرة للعثور على الـ5 جنود المفقودين، مضيفًا أن الطائرة كانت تجري عملية استطلاع روتينية وكانت قد أقلعت من حاملة الطائرات “إبراهام لينكولن”.

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