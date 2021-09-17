فلكية جدة: مثلث سماوي يزين السماء الليلة

المواطن- محمد داوود- جدة

يرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021، انتظام القمر الأحدب المتزايد في مثلث سماوي مع كوكبي المشتري وزحل باتجاه الأفق الجنوب الشرقي.

المشتري ألمع من زحل:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن المشتري يعتبر أكثر لمعانًا من زحل، ويعد رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، إذ سيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة، وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم “أقمار غاليلو” وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، آيوا- حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

نقطة ضوئية خافتة:

وأشار إلى أن كوكب زحل سيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية خافتة، ومن خلال تلسكوب صغير يمكن رؤية حلقاته التي بلغت أقصى ميلانها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017 وجانبها الشمالي في قمة وضوحه، وخلال بقية الليل ستنتقل هذه الأجسام جميعًا ظاهريًّا نحو الغرب نتيجة لدوران الأرض حول محورها، ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

مراقبة موقع القمر:

وأكد أبو زاهرة أنه بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد أصبح أقرب للمشتري نحو الشرق وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.

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