تنطلق، يوم غد الثلاثاء، احتفالات جمعية الثقافة والفنون بأبها باليوم الوطني 91، حيث ستبدأ صباحًا بمعرض بهجة وطن للفن التشكيلي، بمشاركة فناني وفنانات منطقة عسير في مقر الكلية التقنية الثانية بأبها لمدة ثلاثة أيام.

فعاليات متنوعة في المساء:

وفي المساء تقام أمسية هي لنا دار الشعرية بمقر الجمعية، يحييها الشعراء محمد بن دايل وصالح الكريعاني وفايز البكري والشاعرة عزيزة آل ثام،ر ويديرها محمد بن ربيعان، فيما سيكون الأستوديو الفوتغرافي متاحًا من بعد المغرب لحضور ورش تدريبية واستشارات فنية وعرض للوحات فوتغرافية من وحي اليوم الوطني ضمن ليالي أبها الثقافية والفنية.

إشراك المجتمع:

وبين مدير الجمعية، أحمد السروي، أن الاحتفاء باليوم الوطني 91 يشكل أهمية بالغة لدى ثقافة وفنون أبها لإشراك المجتمع بشكل مباشر في التعبير عن الفرحة والاعتزاز بهذه الذكرى الغالية، حيث تشهد تعاونًا مثمرًا مع الكلية التقنية الثانية بأبها بمعرض تشكيلي مع أمسية شعرية ومعرض فوتوغرافي وطني يتخلله عدد من البرامج، داعيًا الجميع للحضور والمشاركة والتفاعل مع هذه الاحتفالية.