فنون أبها تختتم الأسبوع الأول من لياليها الثقافية والفنية

المواطن-حسن عسيري-أبها

اختتمت جمعية الثقافة والفنون فعاليات الأسبوع الأول من ليالي أبها الثقافية والفنية بورشة رسم محاكاة الطبيعة والتي استمرت ثلاثة أيام بحضور جمع من فناني وفنانات منطقة عسير في قصور آل أبو سراح التاريخية في العزيزة غربي أبها.

ورشة تصوير البورتريه:

وكانت فعاليات الليالي قد انطلقت بورشة تصوير البورتريه في الاستديو بحضور عدد من المهتمات بفن التصوير.

إقبال كبير من الجمهور:

وبين مدير الجمعية أحمد السروي أن الإقبال الكبير الذي شهدته فعاليات الأسبوع الأول منحت دافع كبير للجمعية في تحقيق رغبات وتطلعات كافة المواهب في منطقة عسير، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي تبني توجهات وزارة الثقافة وبرنامج جودة الحياة في رؤية المملكة 2030 لتحسين جودة حياة الفرد والأسرة من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تُعزّز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية.

فعاليات تراعي جميع الأذواق :

وبين السروي أن برامج وفعاليات ليالي أبها الثقافية والفنية ستكون متنوعة تراعي جميع الأذواق وتهتم بالمواهب الواعدة في المجالين الثقافي والفني تكفل لكل موهبة فرصة المشاركة في برنامج أو فعالية تدعم القدرات وتدمج الخبرات.

مجالات ثقافية متعددة :

وأكد مدير ثقافة وفنون أبها أن الليالي الثقافية والفنية ستعمل على مجالات ثقافية متعددة تشمل الفنون التشكيلية والتصوير الضوئي والخط العربي إضافة للفنون الأدائية كالشعر والمسرح والموسيقى وصناعة الأفلام مع أمسيات ثقافية متعددة.

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