وقعت هيئة فنون الطهي مذكرة تفاهم مع منظمة سلو فود الإيطالية، وذلك لدعم قطاعات الطهي المختلفة في المملكة، والنهوض بها.

وجرت مراسم التوقيع في مدينة بولنزو في جمهورية إيطاليا، حيث مثّل الهيئة في التوقيع الرئيس التنفيذي للهيئة ميادة بدر، في حين مثّل منظمة سلو فود الأمين العام السيد باولو دي كروشي.

تعاون:

وتضمنت الاتفاقية تحديد أوجه التعاون بين هيئة فنون الطهي ومنظمة سلو فود العالمية، والتي اشتملت على تطوير البرامج التدريبية وبناء القدرات وعقد ندوات للمتخصصين من الطرفين، وتسهيل المشاركات السعودية في الفعاليات الدولية ذات الصلة، إلى جانب إقامة فعاليات “منظمة سلو فود” في المملكة، وتطوير كتيب “منهج سلو فود” باللغة العربية، إضافة إلى التعاون في تسجيل أسواق المزارعين السعوديين في شبكة “سلو فود إيرث ماركت” العالمية، وتسجيل الأغذية السعودية المهددة بالانقراض في أرشيف المنظمة تحت اسم “سفينة التذوق”، وتبادل الوفود الرسمية والخبراء من المختصين في مختلف مجال فنون الطهي.

جهود الهيئة:

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق جهود هيئة فنون الطهي لتطوير قطاع الطهي بالمملكة، وتمكين الكوادر الوطنية والمواهب الشابة وتزوديهم بالمعارف والمهارات في مجال الطهي وفنونه المختلفة، وذلك عبر تعزيز التعاون والتواصل الدولي مع بيوت الخبرة العالمية المتخصصة، وخلق منصات مرموقة تُمكّن المواهب السعودية من ممارسة تقديم ابتكاراتها في فنون الطهي.