فهد المولد أمل السعودية ضد عمان

المواطن - مروة نبيل

تُمني الجماهير النفس باستعادة النجم فهد المولد لمستواه المعهود، وتألقه خلال مباراة السعودية ضد عمان المقرر إقامتها، مساء اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تُقام تلعب السعودية ضد عمان اليوم على ملعب مجمع السلطان قابوس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 التي ستُقام في قطر، ويدخل المنتخبان المباراة بهدف خطف الثلاث نقاط.

فهد المولد المنقذ:

وتعرض فهد المولد لانتقادات قوية بعد مباراة منتخب السعودية ضد فيتنام، نظرًا لتراجع مستواه، وطالبت الجماهير بعدم الدفع به في المواجهات المقبلة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتحدث الإعلامي عيد الثقيل لبرنامج “كورة”، قائلًا: “فهد المولد قادر على أنه يشيل المنتخب في مباراة عمان، لذلك لدينا ثقة وأمل كبير في أن يكون المنقذ للأخضر”، وقال الإعلامي أحمد المصيبيح: “فهد المولد ما زال لديه الكثير”.

الأخضر قادر على الفوز:

وعن مباراة السعودية ضد عمان، قال عيد الثقيل: “أسلوب رينارد قريب من أسلوب مارفيك مع المنتخب السعودي، ويجب أن نصبر على لاعبي المنتخب”، وتابع ماجد التويجري: “التاريخ يقول إننا كنا ننتصر على منتخب عُمان بالسبعة والثمانية”.

وعلق أحمد المصيبيح قائلًا: “منتخبنا الوطني يخوض اختباره الحقيقي أمام المنتخب العماني، ولأكون واضحًا لا زال منتخبنا يلعب بشكل فردي أكثر ولا زلنا نعاني ربكة في الخط الدفاعي”.

وقال حاتم خيمي: “المباراة الأولى للأخضر تبعث على الراحة، وأنا شخصيًّا أحب هيرفي رينارد ومرتاح لطريقته مع المنتخب، ومشكلتنا في قلب الدفاع ورأس الحربة”.

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