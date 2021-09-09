فهد المولد: مريت بمرحلة صعبة وابتعدت عن السوشيال ميديا

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي الأول، فهد المولد، أنه يمر بمرحلة صعبة خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على قدرته على تجاوزها واستعادة بريقه مجددًا.

فهد المولد – لاعب المنتخب السعودي:مررت بمرحلة صعبة والضغوط تأتي من المحبة .. حاليا أنا مبتعد عن السوشال ميديا .. جمال عارف شخص عزيزي علينا اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIPhttps://t.co/31RrAUFZxy#أكشن_مع_وليد #MBCAction#شاهد pic.twitter.com/Ihqsbffvz1 — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 8, 2021

فهد المولد يؤكد مروره بمرحلة صعبة:

وتحدث فهد المولد قائلًا: “مريت بمرحلة صعبة مؤخرًا، ولكن إن شاء الله لا يعدي هذه المراحل إلا واحد قوي وقدها، وأنا أخذت هذا الموضوع تحدي للعودة مجددًا”.

وتابع المولد خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”: “انتهت مهمة المنتخب السعودي وسأعود إلى نادي الاتحاد مجددًا، وأتمنى أن أوفق في المباريات القادمة”.

وأضاف فهد المولد: “سبق وجاءتني ضغوط أكثر من الضغوط الحالية، هذا لا يقارن بما جاءني من قبل، ولكن دائمًا الضغوط تأتي من المحبة، وإن شاء الله ربي يساعدني وأتخطاها بسهولة”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “ابتعدت منذ فترة عن السوشيال ميديا، لا أقرأ أو أسمع، حتى إنني أزعل عندما يجلس معي أحد من أصدقائي ويتحدث معي عن مواضيع الكرة، لأنني أحاول أن أنسى هذه الفترة، وأنا قادر أن أتجاوزها ومتأكد وإن شاء الله أتمنى الدعم والدعاء”.

الانتقادات تحاصر المولد:

وتعرض فهد المولد لانتقادات قوية بعد مباراة منتخب السعودية ضد فيتنام، نظرًا لتراجع مستواه، وطالبت الجماهير بعدم الدفع به في المواجهات المقبلة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكانت جماهير نادي الاتحاد قد هاجمت المولد خلال الفترة الماضية وطالبت باستبعاده، وحملته خسارة الفريق الأول للقب البطولة العربية أمام الرجاء البيضاوي المغربي بركلات الترجيح.

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