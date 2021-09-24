وثق مقطع فيديو أرشيفي حديث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن والده الملك المؤسس رحمه الله والجهود التي قام بها من أجل توحيد المملكة.

أسس توحيد المملكة

وقال الملك سلمان في مقطع فيديو نادر: تتمتع هذه البلاد بالأمن المنطلق من تحكيم كتاب الله وسنة نبيه، والاستقرار الموجود فيها، والنمو الحادث في كافة المجالات، التآلف والمحبة بين أبنائها، كل هذه ذكريات تذكرنا صباحًا ومساءً بالملك المؤسس الذي وحّد هذه البلاد بالحق أولًا ثم وحّد قلوب أبنائها بالمحبة والمصالح المشتركة.