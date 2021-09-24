وثق مقطع فيديو أرشيفي حديث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن والده الملك المؤسس رحمه الله والجهود التي قام بها من أجل توحيد المملكة.
وتظل ذاكرة الوطن تختزل شخصية مؤسسها المُلهِم الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- جيلاً بعد جيل.#فيلم_الملك_عبدالعزيز #قناة_السعودية #هي_لنا_دار #اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/wfUzn1tTWv
— قناة السعودية (@saudiatv) September 23, 2021
أسس توحيد المملكة
وقال الملك سلمان في مقطع فيديو نادر: تتمتع هذه البلاد بالأمن المنطلق من تحكيم كتاب الله وسنة نبيه، والاستقرار الموجود فيها، والنمو الحادث في كافة المجالات، التآلف والمحبة بين أبنائها، كل هذه ذكريات تذكرنا صباحًا ومساءً بالملك المؤسس الذي وحّد هذه البلاد بالحق أولًا ثم وحّد قلوب أبنائها بالمحبة والمصالح المشتركة.
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