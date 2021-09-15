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فيديو .. القبض على مواطن اعتدى على امرأة بالخرج

فيديو .. القبض على مواطن اعتدى على امرأة بالخرج

2021/09/15
الساعة 11:51 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو .. القبض على مواطن اعتدى على امرأة بالخرج
المواطن - واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه اعتداء رجل على امرأة بأحد المرافق العامة بمحافظة الخرج، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكّن الجهة المختصة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

وتبين من إجراءات الاستدلال الأولية أن الاعتداء كان نتيجة خلاف عائلي مع زوجته.

وأضاف متحدث شرطة الرياض، أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.


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