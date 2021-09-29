دشن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، هوية الدوري السعودي للدرجة الثانية للموسم الرياضي 2021/ 2022، وذلك بالتزامن مع انطلاقة الموسم الجديد.

حفل تدشين الدوري السعودي استمر لمدة 20 دقيقة:

واستمر حفل التدشين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء لمدة 20 دقيقة وشمل ألعابًا نارية وعروض الليزر بجانب استعراض شعارات الأندية الـ 28 المشاركة في الدوري، وذلك بحضور عضوي مجلس إدارة الاتحاد السعودي نعيم البكر ومعيض الشهري، والمدير التنفيذي لدوري الدرجة الثانية عبدالمحسن الدهيمي، ومدير مكتب وزارة الرياضة في الأحساء عبداللطيف العرادي، وعدد من الرياضيين في المنطقة.

وجاءت هذه الخطوة ضمن خطط الاتحاد السعودي لكرة القدم لتطوير مسابقاته بمختلف فئاتها ودرجاتها.

وتم تصميم هوية الدوري التي جاءت مستوحاة من خريطة المملكة نظرًا لتنوع مواقع الأندية من مختلف مناطق المملكة، وتجسيدًا لما تزخر به المملكة من تنوع جغرافي يعكس هوية كل منطقة بها.

وبعد الحفل انطلقت المباراة الافتتاحية للموسم والتي جمعت فريقي النجوم والعربي، وذلك لحساب الجولة الأولى التي تتواصل غدًا الخميس بإقامة مباراة واحدة تجمع فريقي الصقر وطويق.

6 مباريات بعد غد:

وتقام، بعد غد الجمعة، 6 مباريات بـ الدوري السعودي للدرجة الثانية تجمع الترجي مع الجندل، السد مع الوشم، البكيرية مع الذهب، عرعر مع حطين، اللواء مع الرياض ووج مع الانتصار.

وتختتم الجولة يوم السبت بإقامة 6 مباريات تجمع الروضة مع الشرق، الثقبة مع التقدم، الصفا مع الأنصار، النعيرية مع الريان، عفيف مع القيصومة والزلفي مع النجمة.