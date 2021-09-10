فيروس نيباه يتسبب بإعلان حالة التأهب القصوى في الهند

المواطن- متابعة

قالت وزارة الصحة الإقليمية في الهند، إن السلطات بولاية كارناتاكا أعلنت حالة التأهب القصوى في عدة مناطق بعد اكتشاف فيروس نيباه الخطير في ولاية كيرالا المجاورة.

وكان قد تم اكتشاف أعراض فيروس نيباه القاتل لدى 11 شخصًا في ولاية كيرالا الهندية، وصفت حالتهم بأنها مستقرة، وأن جميع هؤلاء الأشخاص كانوا على اتصال بطفل يبلغ من العمر 12 عامًا توفي بسبب فيروس نيباه.

وبحسب وكالة روسيا اليوم، فإنه عقب وفاة الطفل، شرع أطباء الولاية في فحص 251 شخصًا كانوا على اتصال به.

أعراض فيروس نيباه في الهند

وتنص إرشادات وزارة الصحة في ولاية كارناتاكا على ضرورة مراقبة القادمين من ولاية كيرالا بحثًا عن أعراض، مثل الحمى والتغيرات العقلية والضعف الشديد والصداع وفشل الجهاز التنفسي والسعال والقيء وآلام العضلات والتشنجات والإسهال.

وفي الوقت نفسه، أشار وزير الصحة في ولاية كارناتاكا، ك. سودهاكار، إلى عدم تسجيل أي حالة من هذا المرض الأكثر خطورة في الولاية.

وينتشر فيروس نيباه عن طريق الثعالب الطائرة والفئران، وينتقل الفيروس عادة إلى الأشخاص الذين تناولوا فاكهة ملوثة بلعاب حيوان مصاب.

أخطر الفيروسات في العالم

وتصف منظمة الصحة العالمية هذا الفيروس بأنه من أخطر الفيروسات في العالم، ولا يوجد دواء أو لقاح ضده، وتتراوح نسبة الوفيات من المرض بين 40 و 75%.

وأبلغت السلطات الهندية في السابق عن أربع مناسبات لتفشي للمرض في عامي 2001 و2007 في ولاية البنغال الغربية، وفي عامي 2018 و2019 بولاية كيرالا.

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