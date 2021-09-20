فيلم ملون نادر يعرض لأول مرة لزيارة الملك المؤسس إلى مصر

المواطن - حسن عسيري - الرياض

فاجأت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأوساط الإعلامية المحلية، بعد بدء التنافس للإعلام الإعلامية مع قرب اليوم الوطني الـ91 للمملكة، حيث أعلنت الهيئة عن عرض فيلم ملون نادر يعرض للمرة الأولى تاريخيًّا ويوثق زيارة المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز إلى مصر بالألوان الطبيعية عبر قناة السعودية.

فيلم ومشاهد عن رحلة الملك المؤسس:

وقال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي عبر حسابه بتويتر: “لأول مرة هيئة الإذاعة والتلفزيون تعرض فيلمًا ومشاهد جديدة عن رحلة الملك عبدالعزيز- طيب الله ثراه- إلى مصر وذلك باستخدام أحدث التقنيات ليظهر بألوانه الطبيعية وسيعرض بمناسبة اليوم الوطني الواحد والتسعين على قناة السعودية”.

زمن التنافس الإعلامي:

ويُعد العمل رهانًا مختلفًا من الهيئة في زمن التنافس الإعلامي لاسيما وهي تملك أرشيفًا ضخمًا، ويعتبر مرجعية وطنية إذ اتضح تركيز الهيئة على ملامسة الجانب الوطني واستمالة المشاهد المحلي بعد ما تحقق للهيئة خلال الدورات البرامجية السابقة في شهري يناير ورمضان.

كما يأتي الإعلان عن فيلم زيارة المؤسس بالتوافق مع الدورة البرامجية لشهر سبتمبر والتي اتخذت من الخزامى هوية لها لتكون دلالة واضحة على الرغبة من الهيئة في المحافظة على الهوية التاريخية وحفظ الإرث التاريخي للمجتمع السعودي.

البث على القناة السعودية:

ومن المقرر أن يتم بث الفيلم كاملًا بحسب القناة السعودية عند الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس ضمن سلسلة من المبادرات التي تقدمها الهيئة في اليوم الوطني وتغطية هذه المناسبة الخالدة عبر برامج متعددة وأستوديوهات مفتوحة منتشرة بمختلف مناطق المملكة.

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