فينسنت أبو بكر يخطف نجومية مباراة النصر وتراكتور

المواطن - مروة نبيل

تألق مهاجم العالمي، الكاميروني فينسنت أبو بكر، بشكل لافت مباراة النصر وتراكتور الإيراني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

النصر يتأهل إلى ربع النهائي:

وانتهت، منذ قليل، مباراة النصر وتراكتور تبريز الإيراني، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بفوز العالمي بهدف دون رد، وتأهله إلى الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.

وسيطر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على اللعب خاصة خلال أحداث الشوط الأول من المباراة، الذي شهد تسجيله لهدف مبكر عن طريق فينسنت أبو بكر في الدقيقة 11، فيما حاول اللاعبون تعزيز تقدمهم بهدف ثانٍ، ولكن لم تنجح محاولاتهم.

فينسنت أبو بكر الأفضل:

وخطف فينسنت أبو بكر الأنظار خلال مباراة النصر وتراكتور الإيراني، حيث نجح في تسجيل الهدف الوحيد وشكل خطورة كبيرة على المرمى، ليلعب دورًا مؤثرًا في تأهل العالمي إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أبو بكر كأفضل لاعب في المواجهة القارية، وحرص حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على تهنئة لاعبه بعد حصوله على لقب رجل المباراة.

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