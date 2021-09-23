وثقت عدسة “المواطن“، مشاهد الفرحة والاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ 91 حيث شهدت سماء العاصمة الرياض عروضًا جوية خطفت الأنظار ورسمت لوحة فنية في سماء الوطن احتفاءً باليوم الوطني.

وانطلقت الاحتفالات ومظاهر البهجة في مختلف مناطق المملكة ابتهاجًا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 91.

وتحتفل المملكة العربية السعودية في هذا اليوم من كل عام، بذكرى اليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.

وفي هذا اليوم، أصدر الملك المؤسس عبدالعزيز –رحمه الله- المرسوم الملكي برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.