واصل ضمك مسلسل هيمنته على مباريات “ديربي عسير”، وحقق الفوز الثالث تواليًا، وذلك بعد أن كسب منافسه التقليدي أبها، مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة السادسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين- جولة هي لنا دار- وحسم ضمك القمة رقم (30) بين الفريقين بمختلف المسابقات عدا دوري عسير، ووسع الفارق بينه وبين أبها في عدد المباريات التي جمعتهما وتفوق فيها إلى (3) مباريات، حيث حقق (14) فوزًا مقابل (11) فوزًا لأبها، بينما انتهت (5) مباريات بالتعادل.

فارس الجنوب في المركز الثالث:

وصعد فارس الجنوب للمركز الثالث مؤقتًا في سلم الترتيب برصيد (11) نقطة، منتظرًا استكمال بقية لقاءات الجولة بالغد، بينما بقي أبها على نقاطه (4) في المرتبة (15).

أقوى انطلاقة لـ فارس الجنوب:

ويسجل فارس الجنوب هذا الموسم أقوى انطلاقة له بدوري المحترفين بعد موسمين كان فيهما الفريق أقل كثيرًا .