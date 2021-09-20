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قائد القوات المشتركة المكلف يلتقي رئيس الوزراء اليمني
في إطار التنسيقات المستمرة مع قيادة التحالف

قائد القوات المشتركة المكلف يلتقي رئيس الوزراء اليمني

2021/09/20
الساعة 7:03 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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قائد القوات المشتركة المكلف يلتقي رئيس الوزراء اليمني
المواطن - الرياض

التقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، اليوم، رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك سعيد صبري، يرافقه وزير المالية اليمني سالم صالح بن بريك والوفد المرافق له.

جهود القوات المشتركة لدعم اليمن

ويأتي اللقاء في إطار التنسيقات المستمرة مع قيادة القوات المشتركة لتحالف ودعم الشرعية في اليمن، والدعم المستمر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لدعم وإعادة الحكومة اليمنية الشرعية.

قائد القوات المشتركة المكلف يلتقي رئيس الوزراء اليمني قائد القوات المشتركة المكلف يلتقي رئيس الوزراء اليمني قائد القوات المشتركة المكلف يلتقي رئيس الوزراء اليمني


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