قدوم باولينيو يُجبر أحد نجوم الأهلي على الرحيل

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن أحد لاعبي الأهلي الأجانب يستعد للرحيل عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، وذلك بعد قدوم البرازيلي باولينيو للراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان باولينيو انضم إلى الراقي في صيف العام الحالي كصفقة انتقال حر قادمًا من صفوف نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني.

مدرب الأهلي يقرر التخلص من فيجسا

ويفكر المدرب الألباني بيسنك هاسي في التخلص من اللاعب الصربي فيجسا وتوقيع مخالصة مالية معه، وإكمال الفترة الحالية بـ 6 لاعبين أجانب حتى قدوم فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل ثم ضم مدافع أجنبي ذي قدرات كبيرة.

وكان فيجسا صاحب الـ33 عامًا انضم لصفوف الراقي في العام الماضي قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي، ولم ينجح في ترك البصمة المطلوبة مع الفريق الأول.

الراقي بحاجة إلى مدافع

وكشفت مباراة ضمك الودية التي أُقيمت مساء أول أمس السبت ما يؤرق المدرب الألباني بيسنك هاسي المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي.

ورغم فوز الراقي بهدف دون رد سجله اللاعب السنغالي الحسن نداو، لكن هاسي أصبح يفكر في ضم صفقة دفاعية قوية للفريق على الرغم من التعاقد مع البرازيلي دانكلير بيريرا قادمًا من الدوري الياباني.

ولم ينجح الراقي حتى الآن في ضم مدافع جيد يعوض رحيل اللاعب محمد آل فتيل المنضم لنادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة.

ولم يتمكن الأهلي من الفوز في أول 3 مباريات ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث تعادل الراقي مع الفيصلي والحزم وضمك قبل توقف الدوري.

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