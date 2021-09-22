اتخذ الكاميروني صامويل إيتو، نجم برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي السابق، قراره بالترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم في بلاده خلال الفترة المقبلة.

إيتو يؤكد الشائعات:

وأكد النجم الكاميروني عبر منصات التواصل الاجتماعي أنه سيترشح لخوض الانتخابات مؤكدًا شائعات قد ترددت في السابق حول عزمه تجاه هذا الأمر.

وأشار نجم الكرة الكاميرونية إلى أنه قبل سنوات قام بدعم مشروع بدا واعدًا لمستقبل كرة القدم، لكن عند تقييم إنجازات الرئيس الحالي نجويا، لم تتحقق التوقعات.

وتعهد إيتو صاحب الـ40 عاما بتخصيص المكافأة المالية الشهرية التي سيحصل عليها حال اختياره رئيسًا للاتحاد لكاميروني لكرة القدم، للترويج لمشروعات خاصة بالهواة.

يذكر أن نجم الكرة الكاميرونية سبق له أن شارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2010 بـ جنوب إفريقيا كما تُوج بلقب كأس أمم إفريقيا عام 2002 مع منتخب أسود الكاميرون.