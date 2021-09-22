ألقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، قصيدة وطنية جديدة بمناسبة اليوم الوطني 91.

وقال الأمير خالد الفيصل في القصيدة:

شرفني الله بالعمل في الإمارة

شرفني الله بالعمل في الإمارة

إمارة تخدم جميع المسلمين

العز فيها والشرف والحضارة

والمرجلة في خدمة الدار والدين

الاحتفاء باليوم الوطني:

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تحتفل هذه اليوم بذكرى اليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.

وفي هذا اليوم قبل 91 عامًا، صدر المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبدالعزيز- رحمه الله- برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.