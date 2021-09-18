قلم ورأس شماعة.. أدوات الأسرى الفارين من سجن جلبوع

المواطن - ترجمة : سعد البحيري

لا تزال قضية هروب 6 أسرى من سجن جلبوع – تم ضبط 4 منهم – واحدة من القضايا التي تثير اهتمام الشارع العربي خاصة مع الكشف عن الأدوات المستخدمة في حفر النفق الذي تمكن الأسرى من الهروب عبره في واحدة من أهم عمليات الهروب التي شهدت السجون في العالم.

قلم ورأس شماعة

فور هروب الأسرى قيل إنهم استخدموا الملاعق في حفر النفق الذي قادهم إلى خارج أسوار سجن جلبوع وبعد القبض على 4 منهم مجددًا أرشدوا عن الأدوات المستخدمة في الحفر والتي تضمنت قلمًا به قطع معدنية ورأس شماعة.

كما استعان الأسرى ببعض القضبان الحديدية التي عثروا عليها أسفل أرضية السجن والتي تركها المقاول الذي قام بتنفيذ عملية البناء. وبحسب موقع “كان ” الإسرائيلي فقد تم الكشف عن الأدوات المستعملة لأول مرة في حلقة ليلة أمس من برنامج “هشافوا”

خطة الفرار من سجن جلبوع

وكشف الأسرى الذين تم القبض عليهم أن السجناء الستة توجهوا إلى قرية الناعورة حيث اغتسلوا في أحد المساجد وأرادوا الاستمرار في طريقهم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لكنهم تراجعوا عن المحاولة لأنهم لا يملكون وسيلة تقلهم إليها ولأنهم سمعوا في الراديو عن مطاردة واسعة لهم.

وأفادت مصادر فلسطينية أن محمود عارضة – أحد الأسرى المقبوض عليهم – نفى مرة أخرى في لقائه مع محاميه رسلان محاجنة أنه تم القبض عليه وزميله الأسير يعقوب قادري بعد أن طلبا طعامًا من سكان الناصرة مضيفًا أن التقارير التي تفيد بخيانة سكان الناصرة لهم كانت تهدف إلى تقسيم الشعب الفلسطيني.

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